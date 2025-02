Sto.André planeja reestruturação completa do Jd.Irene e Cata Preta

Após 30 anos vivendo em situação precária e de risco, os moradores da região do Jardim Irene e Cata Preta, em Santo André, vão receber estruturação em diversas frentes, como mobilidade, moradia, saúde, educação e infraestrutura básica. Durante evento em que foi feita a entrega de parte das obras para a comunidade – liberação de 1,3 km da pista sentido Centro-Bairro do Complexo Maurício de Medeiros e canalização do córrego –, ontem, o prefeito da cidade, Gilvan Junior (PSDB), disse que a população local terá moradia digna e qualidade de vida.

“Hoje (ontem) a gente abre a primeira fase e em junho voltamos para abrir todo o complexo”, disse o prefeito.

Segundo a Prefeitura, pessoas que moravam ao redor do córrego estão temporariamente sendo assistidas por aluguel social até a finalização das novas unidades habitacionais. Os mais de 1.900 imóveis deverão ser entregues ainda neste ano, afirmou o chefe do Executivo.

“Algumas moradias serão realizadas no modelo de autoconstrução, em que a Prefeitura fornece todo material para as pessoas da comunidade, que se juntam para construir suas casas. Também investimos R$ 10 milhões na encosta porque a área era de risco. Inclusive, no passado, morreram duas pessoas em um deslizamento de terra. Já foi feita essa melhoria para a comunidade”, afirmou Gilvan.

O prefeito disse também que as construções vão continuar e que haverá mais unidades. “Ontem (quinta-feira) tivemos reunião com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), que liberou mais 108 unidades”, revelou.

“O governador Tarcísio de Freitas tem sido um parceiro. Estamos pleiteando projetos para continuar essa parceria. Em breve teremos novidades com o Estado de São Paulo”, ressaltou Gilvan Junior, que destacou também a parceria com governo federal, que soma 17 projetos em andamento no município, entre eles os de habitação pelo programa Minha Casa, Minha Vida. “Estamos buscando apresentar bons projetos para captar bons recursos”, garantiu.

BENFEITORIAS

As melhorias na região incluem ainda a ampliação da Escola Parque Cata Preta e a reforma da Unidade de Saúde Cata Preta, que será iniciada em junho deste ano e terminará em junho de 2026, conforme informou Gilvan. “É preciso esperar a conclusão da obra (da Avenida Maurício de Medeiros) porque o canteiro de obras está em frente à unidade (de saúde). O investimento será de cerca de R$ 3 milhões”, disse.

As obras de mobilidade do Complexo Maurício de Medeiros iniciaram em março de 2024, na gestão de Paulo Serra (PSDB), que esteve ontem na entrega parcial da obra. Cerca de 70% da construção já foi realizada, o que inclui, além do sistema viário, canalização do córrego, implantações de rede de água e esgoto e iluminação pública em LED.

As intervenções, que integram o programa Sanear Santo André, irão demandar no total R$ 104 milhões. Os recursos são do CAF (Banco Andino de Desenvolvimento da América Latina).

“Vamos continuar trabalhando no mesmo ritmo para conseguir dar dignidade para essa população que esperava há tanto tempo”, concluiu o prefeito.