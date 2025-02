Com força máxima, Timão recebe Noroeste

Com pouco tempo de descanso na sequência do Paulistão, o Corinthians volta a atuar na Neo Química Arena, em disputa acirrada pela liderança do Grupo A. Para isso, precisa bater o recém-promovido Noroeste, às 18h30 de hoje, e manter a boa fase.

Mesmo variando a equipe titular nas primeiras rodadas, o Corinthians faz boa campanha, com 12 pontos, mas vive um confronto intenso pela ponta da chave, com a mesma pontuação do Mirassol, líder por critérios de desempate.

O Noroeste, porém, mesmo disputando a primeira divisão do Estadual após intervalo de 14 anos, faz campanha consistente, e com seis pontos, disputa uma vaga na fase de mata-mata na Chave C.

Para não dar chance ao azar, o técnico Ramón Díaz deve escalar o time com força total em Itaquera. A estratégia visa dar ritmo de jogo aos principais jogadores do elenco, levando em conta o clássico contra o Palmeiras na quinta-feira (6).

Mesmo assim, algumas novidades podem pintar no banco de reservas, como os meias Maycon, que usou janeiro como o último mês para se recuperar de uma lesão no joelho direito, e Rodrigo Garro, blindado pelo clube após um acidente de trânsito na Argentina, no início do ano.

Por outro lado, o atacante Talles Magno, artilheiro do clube no ano, será desfalque. O atleta viajou aos Estados Unidos para a renovação de seu visto, e não estará à disposição do técnico.