S.Bernardo busca quinta vitória no Paulista contra invicta Inter

O São Bernardo FC anima a torcida com o início da campanha no Paulistão. Até o momento, são cinco partidas disputadas, com quatro vitórias e apenas uma derrota. Mas para manter o bom momento, o clube precisará bater, fora de casa, a Inter de Limeira, às 16h.

O compromisso marca o encontro entre dois times com pontos fortes opostos. Enquanto o Tigre tem o segundo melhor ataque do estadual, com dez gols marcados, o time do Interior tem a segunda melhor defesa da competição, vazada apenas quatro vezes.

A situação das equipes na competição também é diferente. O time do Grande ABC lidera o Grupo D, com 12 pontos. Já a Inter de Limeira é ameaçada pela zona de rebaixamento para a Série A-2 de 2026, com quatro, e a terceira colocação da Chave A, fora da zona de classificação ao mata-mata.

Algo que chama atenção para o confronto é o equilíbrio na campanha do adversário. Apesar de não ter nenhuma vitória no campeonato, a Inter de Limeira também é um dos únicos clubes que ainda estão invictos. Em quatro rodadas, são quatro empates.

Apesar disso, a vitória de virada contra o Santos por 3 a 1 pode ser um fator importante para aumentar a esperança do elenco aurinegro para ser o primeiro clube a furar a invencibilidade do adversário. Ao menos, é nisso que acredita o treinador Ricardo Catalá.

“Os resultados nos dão uma maior confiança. Quando você performa bem, a confiança é natural. Não fizemos nenhuma partida ruim no campeonato, sempre conseguimos fazer o que os jogos pediam”, explica o técnico.

Com os pontos conquistados, o São Bernardo já tem uma rodada de vantagem em relação ao Palmeiras, segundo colocado da chave. com oito, e mesmo em caso de derrota na tarde de hoje, o time do Grande ABC manterá a primeira colocação da chave.

HISTÓRICO

O retrospecto dos confrontos entre São Bernardo e Inter de Limeira é equilibrado. Em oito partidas disputadas, foram três vitórias do Aurinegro, quatro derrotas e houve apenas um empate.

Curiosamente, o último encontro entre as equipes aconteceu exatamente há um ano. Na oportunidade, válida também pela fase de grupos do Paulista, o time da região levou a pior, e foi batido por 2 a 0, jogando fora de casa.