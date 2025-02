Eleitora a Gilvan: ‘Vou votar em você de novo’

Gilvan Junior (PSDB) completou ontem um mês no comando da Prefeitura de Santo André e já tem gente defendendo publicamente sua candidatura à reeleição, em outubro de 2028, daqui a quatro anos. Pela manhã, após a cerimônia de entrega da pista Centro-bairro do Complexo Viário Maurício de Medeiros, o tucano vistoriava o andamento das obras, cujo prazo para a finalização se encerra em junho deste ano, quando ouviu uma moradora gritando a plenos pulmões: “Gilvan, vou votar em você de novo!” O chefe do Executivo, que estava acompanhado do antecessor, Paulo Serra (PSDB), ergueu os olhos e... sorriu – exatamente a mesma ‘resposta’ que deu tanto aos correligionários que acompanhavam a movimentação quanto aos jornalistas que o questionaram sobre a cena.

BASTIDORES

Missão

Ex-prefeito de São Bernardo pelo PT, Luiz Marinho, titular da Pasta do Trabalho e Emprego, foi um dos 10 ministros exonerados ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Todos devem retornar ao cargo na semana que vem. A movimentação foi feita pelo Planalto para que os colaboradores reocupem suas cadeiras no Congresso Nacional e ajudem a eleger Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente, comandantes da Câmara e do Senado, cujos pleitos estão agendados para hoje.

Pró-governo

A candidatura de Hugo Motta à presidência da Câmara Federal, aliás, é uma das poucas pautas que devem colocar no mesmo barco os três representantes do Grande ABC em Brasília. O candidato favorito, que tem inclusive o apoio do Palácio do Planalto, deve levar o voto de todos os integrantes da bancada regional, inclusive os dos oposicionistas Alex Manente (Cidadania) e Fernando Marangoni (União Brasil).

De fora

O suplente Vicente Pereira da Silva, o Vicentinho (PT), de São Bernardo, perdeu temporariamente a cadeira na Câmara Federal para o titular Paulo Teixeira, exonerado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e, por isso, não vai participar da escolha do presidente. Se pudesse votar, iria de Hugo Motta, respeitando determinação do Partido dos Trabalhadores.

Incertas

O titular da Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn, é figura constante nas unidades da rede. Nesta semana, ele esteve no Hospital da Mulher, onde bebês e gestantes morreram em 2024, e ontem foi visto andando pelo Hospital de Urgência, conversando com pacientes e ouvindo relatos sobre o atendimento. É por essas e outras que o secretário virou símbolo do cuidado com a saúde da população paulista em um dos piores momentos da história recente, a pandemia de Covid.

Turismo

Prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL) foi um dos escolhidos para integrar o Conselho Fiscal da Aprecesp (Associação das Prefeituras das Estâncias do Estado de São Paulo), durante evento realizado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Os eleitos trabalharão pelo fortalecimento das políticas públicas de fomento ao turismo em âmbito estadual.

Educação

A vereadora de São Bernardo Ana Nice (PT) usou as redes sociais para anunciar uma vitória para a Educação da cidade. Com a mobilização dos moradores da Pauliceia e de políticos do Grande ABC, o Estado reabriu duas salas de aula para o 6º ano no bairro. Com isso, estancou-se o remanejamento dos estudantes, que estavam sendo encaminhados a escolas distantes devido à decisão do governo de reduzir o número de salas.