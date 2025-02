Marcelo Lima diz que falta de diálogo e coronéis são passado

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), afirmou durante evento com cerca de 1.000 professores e servidores da rede municipal de ensino, na última quinta-feira (30), que seu governo será pautado no diálogo, no respeito e na valorização. Afirmou ainda que uma educação de qualidade só pode ser feita com profissionais comprometidos e unidos.

“Estou há 30 dias no governo, cuidando de uma cidade com quase 1 milhão de habitantes e muitas dificuldades. Inclusive, com a falta de respeito, com pessoas que acham que mandam em tudo, que podem ser coronéis. Estamos em 2025 e não se entrega uma boa educação e nenhum serviço público se não tiver diálogo. Se não entender que tenho de escutar vocês”, disse o prefeito aos profissionais presentes no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação). Foi aplaudido em várias oportunidades.

O podemista afirmou que um dos critérios do secretário de Educação, Júlio César da Costa, para entregar um ensino de qualidade na cidade é a união dos profissionais, desde quem faz a alimentação e cuida da limpeza, até os professores e diretores.

“Peço que vocês se unam, porque aqui não tem coronel, aqui tem um cara que está preparado para ouvir e entender as dificuldades. Para chorar por vocês e sorrir com vocês”, pontuou.

Marcelo Lima ressaltou que a Educação da cidade passou por momentos de falta de diálogo e de perda de professores para as cidades vizinhas, que pagam melhores salários. Porém, reafirmou que todas as propostas que apresentou durante campanha eleitoral serão colocadas em prática, independentemente de cor partidária.

Segundo o prefeito, a capacitação dos educadores também terá olhar especial em sua gestão. Com isso, o Cenforpe voltará oferecer cursos e palestras. “A valorização passa por vários momentos. O Cenforpe não vai ser só para teatro e escola de balé. Vamos entregá-lo ao que ele foi originalmente construído, que é capacitação dos profissionais da educação”, disse Marcelo Lima.