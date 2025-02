PSB reúne grupo de trabalho e recebe novos filiados

O PSB (Partido Socialista Brasileiro) de Santo André realizou, na noite de quinta-feira (30), reunião de trabalho na sede do Sindicato dos Comerciários. O encontro teve como pautas a recepção de novos filiados e a definição do cronograma de atividades do partido para o primeiro trimestre de 2025. A sigla tenta se reconstruir na cidade após o desempenho ruim na eleição do ano passado.

Entre os presentes, estavam os ex-candidatos a prefeito Eduardo Leite e Meire Barbosa, que disputaram a eleição nas cidades de Santo André e Alumínio, respectivamente. “Hoje, o PSB tem uma nova dimensão em nossa cidade. Participamos ativamente do último processo eleitoral, ouvimos a população e construímos um programa de governo que reflete as necessidades da nossa gente. Somos um partido relevante, com direção séria, que continuará atenta aos movimentos políticos da cidade”, afirmou Leite.

Na eleição para o Executivo de Santo André, o candidato da legenda obteve 35.212 votos e ficou na quarta posição. O partido fez uma cadeira na Câmara, com Marcos da Farmácia, que teve 2.524.

O PSB também celebrou a chegada de 20 novos filiados ao longo de janeiro, incluindo candidatos a vereadores de outras siglas nas últimas eleições. Vagner Paparazzo, que concorreu pelo Novo, destacou a importância de um ambiente político mais colaborativo.

“Precisamos superar a radicalização na política. Escolhi o PSB por ser um partido do diálogo e da construção coletiva, e fui muito bem acolhido aqui”, destacou Paparazzo, que obteve 373 votos.