Vereador propõe suspensão de fiscalização eletrônica à noite

O vereador Julinho Fuzari (Cidadania) protocolou na Câmara de São Bernardo o Projeto de Lei nº 7/2025, que propõe a suspensão da fiscalização eletrônica nos semáforos da cidade entre 22h e 6h. A medida visa aumentar a segurança dos motoristas no período noturno, especialmente em vias com altos índices de criminalidade.

A justificativa do projeto destaca que, durante a madrugada, os semáforos podem representar um risco para os condutores, que ficam vulneráveis a assaltos ao parar em determinados cruzamentos. “A iniciativa visa principalmente garantir ao motorista seu trajeto de ir e vir para a sua residência no período noturno, depois das 22 horas. O horário, no entanto, é discutível, podendo ser às 23 horas. O foco são as avenidas onde há um grande índice de roubo, assalto ou crimes dessa natureza”, afirmou Fuzari ao Diário.

O vereador também defendeu que a suspensão da fiscalização evita que motoristas fiquem vulneráveis a assaltos em determinados cruzamentos. “A ideia é que nessas vias não haja fiscalização eletrônica e autuação, pois muitas vezes o motorista, ao parar no semáforo onde não há cruzamento e onde não há necessidade, acaba sendo abordado por um criminoso na madrugada e assaltado. Se ele avança o semáforo, é penalizado pelo poder público por cometer uma infração; se não passa, corre o risco de ser assaltado”, argumentou.

Além da suspensão das autuações eletrônicas, o projeto determina a instalação de placas informativas nos locais afetados, com a mensagem: “Fiscalização das 6:00 às 22:00”.

O vereador também sugere que alguns semáforos possam operar no modo intermitente (piscante) durante a madrugada. “Isso deve ser feito com estudo e planejamento, garantindo a segurança nos cruzamentos e dos demais motoristas. Afinal, o trânsito nessas grandes avenidas durante a madrugada ou tarde da noite tem uma característica muito diferente dos horários de pico”, destacou. “Algumas cidades adotaram esse expediente e o resultado foi satisfatório”, concluiu o vereador.

O projeto segue para análise na Câmara e, caso aprovado, será encaminhado para o crivo do prefeito Marcelo Lima (Podemos).