Com Mavie no colo e usando a camisa do Santos, Bruna Biancardi se declara para Neymar Jr: A gente te ama

Com Mavie no colo e vestindo a camisa do Santos, Bruna Biancardi deixou um recadinho muito fofo para Neymar Jr., que assinou nesta sexta-feira, dia 31, o contrato com o clube alvinegro.

No vídeo postado pelo perfil do Brasileirão, a influenciadora que está grávida, esperando a segunda filha do casal, se derreteu e se declarou para o amado, enquanto a pequena Mavie também roubava a cena com tchauzinhos para o papai:

- Oi, amor! A gente está aqui para te desejar boa sorte nessa nova fase, nessa volta para sua casa, para o seu time do coração. Deus sabe de todas as coisas, ele tem os melhores planos para sua vida e a gente tá ansiosa para te ver jogando de novo, para fazer muitos gols e para deixar todo mundo muito feliz, todos os brasileiros felizes. A gente te ama!

Que fofura! Neymar Jr será apresentado na Vila Belmiro na noite desta sexta-feira, dia 31, onde receberá a camisa 10 emblemática do clube santista. De acordo com o colunista Cosme Rímoli, o atleta assinou um contrato de apenas 180 dias.