Neymar Jr assina contrato com o Santos e o jogador brinca com o presidente do clube: Tem certeza?

Agora é oficial e Neymar Jr é do Santos! O jogador que chegou ao CT Rei Pelé na tarde desta sexta-feira, dia 31, acompanhado de Bruna Biancardi, Mavie e alguns amigos, assinou o contrato com o clube que o revelou.

Através das redes sociais, o Santos compartilhou o momento da assinatura, onde aconteceu uma situação um pouco peculiar. A caneta que deram para o jogador falhou na hora em que ele ia assinar o seu nome. O presidente do time, Marcelo Teixeira caiu na risada, enquanto Neymar brincou:

- Deram uma caneta que não funciona. É pra assinar, tem certeza?

Apesar da resenha, o contrato está oficialmente assinado e segundo informações do colunista Cosme Rímoli, o jogador fica no Brasil por apenas 180 dias.

Após o clube ter aposentado a camisa 10 depois da morte de Pelé, Neymar Jr. voltará a vestir o número emblemático, no entanto, para as fotos oficiais após assinar o contrato, o presidente do clube alvinegro deu a camisa 11 para o atacante, número que o consagrou como um dos maiores ídolos do Santos. Marcelo Teixeira ainda fala:

- Nos vamos lá na tua casa pegar a 10, fazendo referência a apresentação que acontecerá nesta sexta-feira, dia 31 na Vila Belmiro.