Marcelo Lima anuncia 100 novos ônibus para modernização da frota

A Prefeitura de São Bernardo anunciou nesta sexta-feira (31) a implantação de 100 novos ônibus no transporte público municipal. A renovação visa a modernização da frota e a melhoria da mobilidade urbana na cidade. O anúncio foi realizado pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos) durante o lançamento da nova comunicação visual dos veículos, na Esplanada do Paço Municipal.

Os novos ônibus serão incorporados gradativamente ao longo do ano, substituindo ônibus que necessitam de manutenção e atendendo às novas demandas do transporte público na cidade. Para o chefe do Executivo municipal, o anúncio marca o início de uma nova era para o transporte público de São Bernardo: moderno, acessível e menos poluente, trazendo mais qualidade ao serviço ofertado.

“Estamos empenhados em transformar São Bernardo em uma referência em mobilidade urbana. O transporte público é uma das nossas prioridades, e hoje damos um passo importante para a modernização do sistema, com novas linhas e veículos que oferecem mais conforto, eficiência e dignidade para a nossa gente”, destacou Marcelo Lima. O evento contou ainda com a presença de autoridades municipais, representantes da empresa BR7, responsável pela operação do sistema de transporte, e membros da imprensa.

Até o próximo dia 30 de março, 35 veículos já estarão em circulação, e os demais serão implantados até dezembro. A avaliação da substituição será feita pela empresa operadora, garantindo que os veículos mais antigos e com necessidade de troca sejam retirados de circulação. Administrado pela BR7 Mobilidade, que venceu a licitação para a prestação dos serviços de transporte em 2020, o transporte coletivo será constantemente debatido com a atual gestão.

O Secretário de Concessões e Parcerias, Toninho Tavares, destacou a importância de estar próximo ao serviço para ofertar ainda mais qualidade à população. “Estamos em contato direto com a empresa para oferecer um transporte coletivo ainda melhor. Nosso papel é intermediar a solicitação do munícipe junto às empresas e garantir que suas demandas sejam atendidas,” frisou.

MODERNIDADE

Os veículos contam com tecnologia e estrutura para proporcionar mais conforto aos passageiros. Segundo a BR7 Mobilidade, todos os veículos possuem ar-condicionado e conectividade via USB, além de acessibilidade para pessoas com deficiência, garantindo um transporte público mais inclusivo e eficiente. Além disso, os novos ônibus possuem a tecnologia Euro 6, um conjunto de normas que define a emissão de poluentes de veículos a diesel. O objetivo é, além de proporcionar um transporte de maior qualidade, reduzir a emissão de gases poluentes no município.

Após apresentação da nova identidade visual dos veículos, foi realizada a volta inaugural da frota, demonstrando na prática as melhorias implementadas.