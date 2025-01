Por conta de uma virose, Viih Tube e Lua se isolam de Eliezer e Ravi

Coitadas! Viih Tube e a filha, Lua, acabaram pegando uma virose e, por isso, se isolaram de Eliezer e do mais novo membro da família, Ravi.

Nos Stories, a influenciadora explicou para seus seguidores o motivo de não estar tão ativa nas redes sociais. Com uma foto dela e da filha, Viih escreveu:

Sumidas por motivos de: pegamos uma virose, mas já estamos melhorando. Ravi e Eli estão bem, não pegaram. E eu e Lua estamos evitando ficar perto dele pra não pegar.

Vale lembrar que o pequeno Ravi passou por grandes dificuldades ao nascer. Com apenas duas semanas de vida, ele foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de enterocolite, uma inflamação no intestino. Após esses desafios iniciais, ele recebeu alta hospitalar em dezembro de 2024.