No Brasil, Mavie passa a madrugada acordada por conta do fuso horário

Com a contratação de Neymar Jr. no Santos, Bruna Biancardi e Mavie vieram com ele para o Brasil. Depois de uma longa viagem, a família desembarcou por aqui, mas quem disse que a pequena, de um ano de idade, conseguiu dormir tranquilamente?

Nas redes sociais de Bianca Biancardi, cunhada do jogador e irmã de Bruna, foi possível ver a pequena brincando com a maior energia por volta das 4h da manhã.

Nos Stories, a irmã da influenciadora escreveu:

Ela chegou. Madrugada com vovô e tia Bibi. Por conta do fuso, ela não conseguiu dormir, tadinha.