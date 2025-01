Duda Nagle marca presença em aniversário do sobrinho de Sabrina Sato

Sem climão! Duda Nagle marcou presença no aniversário do sobrinho de Sabrina Sato, que rolou na última quinta-feira, dia 30. Em suas redes sociais, o ator compartilhou diversos cliques da festa, inclusive, ao lado de Zoe, de seis anos de idade, sua filha com a apresentadora.

Vale lembrar que Duda e Sabrina ficaram juntos por sete anos, mas decidiram se separar em 2023. Atualmente, Sato está casada com o ator Nicolas Prattes, que também esteve presente na festa.

Nas redes sociais de Karina Sato, irmã de Sabrina, Duda aparece sorridente nas fotos em família, inclusive, ao lado de Sabrina, Nicolas e a filha.

Maturidade, que fala, não é?