Marcelo Lima e Paulo Serra trocam experiências sobre gestão

O ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), esteve nesta sexta-feira (31) no gabinete do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos). O encontro teve como foco a troca de experiências e boas práticas administrativas que possam contribuir para o avanço da cidade.

“Recebemos hoje no gabinete o sempre prefeito de Santo André, Paulo Serra. Um papo produtivo sobre boas ideias que deram certo por lá e podem ajudar São Bernardo a avançar ainda mais. Vamos seguir inovando para melhorar a vida da nossa gente!”, afirmou Marcelo Lima nas redes sociais.

A visita reforça a movimentação de Paulo Serra na região. Recentemente, ele também esteve em Diadema, onde se reuniu com o prefeito Taka Yamauchi (MDB) para discutir gestão pública. Na ocasião, o chefe do Paço diademense destacou a importância do diálogo entre lideranças municipais e o aprendizado mútuo para fortalecer as administrações locais.