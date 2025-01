No Sesc Santo André, Sacilotto e as Múltiplas Conexões Artísticas

O Sesc Santo André, mantendo viva a celebração do centenário de Luiz Sacilotto, inaugurou a exposição Sacilotto BioGráfico, que fica em cartaz até 27 de julho, conta um pouco sobre a vida e obra do pioneiro da arte concreta no Brasil e um dos nomes mais emblemáticos das artes visuais no País. Por meio dela, o público é convidado a explorar a trajetória de um artista cuja obra se confunde com a própria história cultural e urbanística de Santo André, cidade que acolheu e atualizou grande parte de sua produção.

A exposição não se limita à contemplação das obras do artista, mas estende sua proposta para um conjunto de atividades que aproximam o público do universo criativo e conceitual de Luiz Sacilotto. Entre oficinas e vivências artísticas, estas atividades acontecerão no decorrer do seu período expositivo. As crianças poderão explorar narrativas únicas na oficina de Construção de Livros, conduzida por Camila Feltre, enquanto referências como “Poemóbiles” de Augusto de Campos servem de inspiração para histórias inventadas e dobradas. Para aqueles que desejam traduzir as formas e núcleos do artista em som, a ativação de Paola Ribeiro, Sonora - Cantando imagens de Luiz Sacilotto, propõe uma interação sonora com as obras, transformando elementos gráficos em ritmos para interpretar sonoramente suas obras. Já Fabíola Rodrigues conduz um laboratório que conecta processos criativos e metodologias educacionais na oficina Práticas Educativas e Processos de Criação, explorando as bases projetistas da produção de Sacilotto em uma abordagem que dialoga com educadores e artistas.

Outras propostas incluem a performance de dança com Mônica Augusto, Dançando Sacilotto, que desafia os participantes a criar movimentos inspirados nas formas geométricas do artista, e o bordado coletivo de Raquel dos Santos, que usa mapas e trajetórias pessoais para conectar os participantes às visualidades de Sacilotto e à própria cidade. Natália Tonda, na atividade Fotografia, Cidades e Suas Formas,ainda convida os amantes da fotografia para uma caminhada pela paisagem urbana de Santo André, capturando formas e composições alinhadas ao olhar do artista. Na técnica de serigrafia, Experimentando Estamparia com Silvia Ruiz oferece um mergulho no contexto histórico e técnico das matrizes de Sacilotto, permitindo que os participantes vivam a reprodutibilidade de suas obras. Por fim, atividades como Formas e Dobras, inspiram a exploração de dobras e tridimensionalidade com Bruno Coltro Ferrari, ampliando as possibilidades plásticas e visuais para públicos de todas as idades, promovendo um diálogo direto com a arte concreta de Luiz Sacilotto.

A programação das oficinas e apresentações relacionadas à exposição sobre Luiz Sacilotto refletem a diversidade e profundidade de sua obra, oferecendo experiências que vão muito além da contemplação visual e envolvimento dos participantes em atividades interativas e reflexivas. De oficinas que exploram narrativas visuais e práticas corporais a atividades que integram técnicas de estamparia, bordado e fotografia, cada encontro propõe novas formas de diálogo entre arte, educação e os múltiplos territórios do fazer artístico. Essas iniciativas reafirmam a relevância do legado de Sacilotto, convidando o público a ampliar suas percepções e se conectar com a arte de maneira sensível, criativa e única.

PROGRAMAÇÃO

Construção de livros, com Camila Feltre





A partir de papéis com diferentes formas e cores, os participantes serão convidados a construir seus próprios livros. Quais narrativas poderão ser inventadas ou encontradas? Como inspiração temos alguns livros como 'Dobras' do Andrés Sandoval e os 'Poemóbiles' de Augusto de Campos e Julio Plaza. Pré-requisitos: de 4 a 6 anos de idade, acompanhados pelas pessoas responsáveis. Inscrições gratuitas serão feitas no Espaço de Brincar com 30 minutos de antecedência. A agenda será neste sábado (1º), das 11h às 13h.

Sonora - Cantando imagens de Luiz Sacilotto, com Paola Ribeiro





Gestos, gráficos, cores e formas carregam em si humores, ritmos e intensidades que podem ser lidos de diversas formas e com isso extrapolar a imagem e virar palavra, dança, som. Considerando essas possibilidades, a proposta da ativação é interpretar/traduzir sonoramente algumas referências de Luiz Sacilotto presentes na exposição. A atividade é livre para todos os públicos, sem retirada de ingressos.

A programação está agendada para o sábado do dia 22, das 14h30 às 15h e das 15h30 às 16h

Práticas educativas e processos de criação, com Fabíola Rodrigues

O processo criativo de Luiz Sacilotto inspira práticas educativas baseadas em seus métodos artísticos e pesquisas. O laboratório propõe experimentações que conectam arte e educação, ampliando o diálogo sobre metodologias nessa área. A atividade será conduzida por Fabíola Martins R., artista, educadora e curadora, com ampla experiência em arte e trabalho social. Tudo ocorrerá no dia 11 de março, das 19h às 21h, Sala de Múltiplo Uso, com inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Dançando Sacilotto, com Mônica Augusto

A ativação explora experimentações em dança por meio de jogos e brincadeiras inspiradas nas obras de Luiz Sacilotto, ampliando o repertório sensorial e imagético dos participantes. A proposta conecta movimento, composição e ocupação de espaços, gerando novas percepções sobre o trabalho do artista. Conduzida por Mônica Augusto, multiartista com mais de 20 anos de experiência, uma atividade integra arte, formação e bem-estar. Mônica é cofundadora da Cia. Dual, além de atuar como educadora e dramaturga. A agenda está programada para 27 de março, das 19h às 21h, na galeria e sem retirada de ingressos.

Bordado e práticas cartográficas, com Raquel dos Santos e Natália Tonda

O ateliê propõe a criação de um mapa bordado coletivo, unindo histórias de morada e migração dos participantes para explorar conexões com a cidade, Luiz Sacilotto e as subjetividades presentes. A atividade é conduzida por Raquel dos Santos, artista, educadora, bordadeira e doutoranda em Artes pela Unesp, com foco na sensibilidade do fio, afeto e espacialidade como agentes educadores. O encontro é aguardado para 25 de abril, das 19h às 21h, no Espaço de Tecnologias e Artes. Gratuito, o processo terá inscrições no próprio local com 30 minutos de antecedência.

Fotografia, cidades e suas formas, com Natália Tonda

A atividade propõe uma caminhada pelos arredores do Sesc para explorar composições fotográficas inspiradas nas obras públicas de Luiz Sacilotto e na paisagem urbana. Conduzida por Natália Tonda, fotógrafa, arte-educadora e produtora cultural, a proposta conecta fotografia e arte no espaço público. Natália atua como professora de fotografia e tem ampla experiência em exposições e projetos culturais. O evento acontece no dia 25 de abril, das 14h às 17h, na galeria com inscrições 30 minutos antes da realização.

Experimentando estamparia, com Silvia Ruiz

A atividade oferece uma experiência prática de serigrafia, utilizando uma matriz gráfica criada por Luiz Sacilotto, explorando seu contexto histórico, reprodutibilidade e tiragem. Conduzida por Silvia Ruiz, gravadora e professora de artes visuais com vasta experiência em técnicas tradicionais e contemporâneas, a proposta conecta gravura e arte contemporânea. Silvia é pós-graduada em Arte: Crítica e Curadoria e tem obras em acervos de importantes instituições no Brasil e no exterior. Um único

pré-requisito é que que os participantes sejam tenham mais de 15 anos ou esteja acompanhado pelos responsáveis. O movimento acontecerá no Espaço de Tecnologias e Artes, em 26 de junho, das 19h às 21h, com I nscrições gratuitas no local 30 minutos antes.

Formas e dobras, com Bruno Coltro Ferrari

O workshop propõe a transformação de formas geométricas bidimensionais em tridimensionais por meio de pintura e dobras em papel, estimulando a experimentação plástica e visual. Conduzida por Bruno Coltro Ferrari, desenhista, arte-educador e professor com experiência em instituições culturais como MAM-SP e Instituto Tomie Ohtake, uma atividade explora conexões entre arte e educação. Bruno também leciona Artes na Educação Básica. Um único pré-requisito é que participem crianças a partir de 8 anos acompanhadas dos pais ou responsáveis, adolescentes e adultos. A agenda é para 27 de junho, um domingo, das 14h às 16h, no Espaço de Tecnologias e Artes. As inscrições serão gratuitas e realizadas no local com 30 minutos de antecedência.