Petrobras reajustará diesel em R$ 0,22 a partir do sábado, 1º de fevereiro

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 31, que vai reajustar o preço do diesel nas suas refinarias em R$ 0,22 a partir do sábado, 1º de fevereiro, com o litro passando a custar R$ 3,72. O combustível estava sem reajuste há 401 dias, com uma defasagem de 17% em relação aos preços praticados no mercado internacional.

O aumento vai se somar à volta da cobrança do ICMS pelos Estados, que vai elevar o preço do produto nas bombas dos postos de abastecimento em R$ 0,06 o litro também a partir do sábado.

Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,20 /litro, uma variação de R$ 0,19 a cada litro de diesel B.

"Desde 2023, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras. O último reajuste ocorreu em 27/12/2023, uma redução. E o último aumento ocorreu em 21/10/2023", informou a companhia.

Considerando o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel em R$ -0,77/ litro, uma redução de 17,1%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ -1,20/ litro ou 24,5%, disse a estatal.