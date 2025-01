Nasceu! Segunda filha de Cesar Cielo chega ao mundo

Cesar Cielo compartilhou nesta sexta-feira, dia 31, alguns cliques do nascimento da filha nas redes sociais. Isabella nasceu na última terça-feira, dia 28, e é fruto do casamento do campeão olímpico de natação com Kelly Gisch. Os dois também são pais de Thomas, de nove anos de idade.

Na legenda da publicação, o pai babão se derreteu pela chegada da filha e escreveu:

Família aumentou! Bem-vinda ao mundo, Isabella!

Nas fotos, Cesar mostrou um presente recebido na maternidade e a árvore da vida da placenta de Kelly, que contava com mensagens de carinho e o significado do nome escolhido:

Isabella é um nome de origem hebraica, que significa Deus é juramento, Consagrada a Deus.