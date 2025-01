Após aborto espontâneo, Maíra Cardi compartilha vontade de engravidar de novo: Não quero mais esperar

Maíra Cardi postou um vídeo nas redes sociais atualizando alguns fatos sobre a sua vida. Após sofrer um aborto espontâneo do filho que estava esperando do Thiago Nigro, seu marido, a influenciadora revelou que deseja engravidar novamente e que dessa vez optará por fertilização in vitro (FIV).

Além disso, Maíra também contou que quer realizar alguns procedimentos estéticos antes de engravidar, já que não pode fazê-los quando estiver grávida. No entanto, ela disse que vai correr para fazer todos, pois não quer esperar muito para aumentar a família:

- Quero fazer algumas coisas antes de engravidar. Só posso fazer [os procedimentos] enquanto não estou grávida. No caso, tenho que fazer rápido, porque vou engravidar no máximo em três meses. Decidi fazer a FIV, porque não quero mais esperar.

Vale lembrar que Cardi já é mãe de Sophia, fruto do seu antigo casamento com Arthur Aguiar.