Obituário - 3 de fevereiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Theresa Salemme, 93. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Diometildes Souza Santos, 90. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonarda Gualter de Oliveira, 88. Natural de Parambu (Ceará). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarindo Batista, 81. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião Gabriel Gonçalves, 79. Natural de Sumé (Paraíba). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Aparecida de Assis Mathias, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Gomes, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Rosa Carvalho Lacerda, 54. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Luís Carro Alvarez, 83. Natural da Espanha. Residia na Vila Tereza, em Santo André. Dia 29, em Santo André. Memorial Planalto.

Nair da Silva Gianotti, 97. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Univaldo Sanches, 82. Natural de Galia (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos Paulo Idalico Carlone, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Felipe Cortazzio Mazette, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Suely Perez Marques Hernandes Castellano, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Josival Leite Formiga, 66. Natural de Pombal (Paraíba). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Francisco Iran de Sousa Cavalcante, 59. Natural de Engenheiro Avidos (Paraíba). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

Cinara Lino Leticio da Silva, 50. Natural do Rio de Janeiro. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Neide Barros de Abreu, 52. Natural de Quijingue (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

João Galdino, 90. Natural de Cunha (SP). Residia no Jardim Miranda D’Avis, em Mauá. Dia 29, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Cleide Alcântara Santa Rosa, 74. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Pensionista. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.