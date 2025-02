Obituário - 1° de fevereiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Casemiro José, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Izidoro Pelonio de Oliveira, 94. Natural de Ibitinga (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Clotilde Cassettari, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonia do Prado Borelli, 90. Natural de Piracaia (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marina Maria da Silva Rodrigues de Deus, 84. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rivaldo José de Lima, 83. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Mendes, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, Capital.

Inácio Cristovam do Nascimento, 80. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cacilda Maria da Silva Cristino, 75. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geni Candelária Martinez, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 27. Crematório Eternos, em Santa Bárbara d’Oeste (SP).

Genival Oscar de Lima, 74. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lorivaldo Botan Rangel, 68. Natural do Estado do Paraná. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Lúcia Oliveira do Amaral, 63. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudimir Donizete Rangel, 62. Natural de São Caetano. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roni Moreira, 47. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Ajudante geral. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leniever Paloma Bezerra da Silva, 43. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edgar Silva França, 32. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ronaldo Figueiredo Gomes, 31. Natural de Osasco (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Ajudante geral. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Dorival Alves, 84. Natural de Diadema. Residia no Jardim Nossa Senhora, em Diadema. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Ivani Romeu Lanzieri, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Memorial Phoenix.

Sebastião Alves da Silva, 80. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

José Raimundo Pereira, 71. Natural de Bias Fortes (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Autônomo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Carmen Garcia Rodrigues, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Pensionista. Dia 27, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Rosilda Vieira Aguiar, 76. Natural de Iramaia (Bahia). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Pozzuoli, 66. Natural de São Paulo. Residia na Vila Bela, em São Paulo. Dia 27. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Claudionor Vicente de Oliveira, 80. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Carlos Macário dos Santos, 64. Natural de Anguera (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.