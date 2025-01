Bragantino x Novorizontino no Paulistão: saiba horário e onde assistir

Red Bull Bragantino e Novorizontino entram em campo na noite desta sexta-feira (31) pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O duelo está marcado para as 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A partida será transmitida ao vivo pelos canais TNT e pela plataforma de streaming MAX, além do serviço Paulistão+.

Momento das equipes

O Bragantino busca a reabilitação na competição após um início irregular. A equipe comandada por Pedro Caixinha soma uma vitória sobre o Velo Clube, um empate contra o Palmeiras e três derrotas, para Água Santa, Corinthians e São Bernardo.

Do outro lado, o Novorizontino também tenta ganhar fôlego no estadual, que joga fora de casa. O time venceu apenas uma vez, diante do Palmeiras, e acumulou três empates contra Velo Clube, Inter de Limeira e Portuguesa, além de uma derrota para a Ponte Preta.

O confronto é decisivo para ambas as equipes na luta por uma posição mais confortável na tabela do Paulistão.