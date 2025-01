Sabina Simonato, de São Bernardo, substitui Rodrigo Bocardi no 'Bom Dia SP'

A jornalista Sabina Simonato apresentou o Bom Dia SP na manhã desta sexta-feira, 31, depois da demissão de Rodrigo Bocardi por descumprimento de normas éticas da TV Globo. O anúncio foi feito na noite desta quinta, 30. Ela passa a comandar interinamente o programa jornalístico que ocupa as manhãs de segunda a sexta da emissora na Grande São Paulo.

Sabina tem 40 anos, é formada pela Universidade Metodista de São Paulo em 2006 e começou a carreira na TV como estagiária na TV Cultura. Foi contratada pela TV Globo em 2010 como repórter. Em 2017, entrou no Radar SP, já dividindo bancada com Bocardi e Glória Vanique. No boletim, Sabina era responsável por compartilhar informações e fazer apurações ao vivo.

Em 2020, com a saída de Vanique, Sabina Simonato ganhou mais destaque, chegando a assumir o comando do telejornal na ausência de Bocardi.

Além de comandar o Bom Dia São Paulo a partir de agora, Sabina vai ser uma das âncoras do Bom Dia Sábado, que estreia neste sábado, dia 1º. No novo telejornal, ela dividirá a bancada com Marcelo Pereira.

Sabina é casada com Evandro Gandolfi, que trabalha na indústria farmacêutica, e mãe de Sophia, que nasceu em 2021.

O que aconteceu com Rodrigo Bocardi

Rodrigo Bocardi, jornalista que entrou na Globo em 1999, foi correspondente em Nova York e, desde maio de 2013, apresentava o noticiário matinal da emissora, foi demitido na noite desta quinta-feira, 30. O comunicado, feito pela Globo, não revela o motivo que levou à demissão do jornalista, mas afirma que Bocardi "descumpriu normas éticas do Jornalismo da Globo".

"Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informa a nota da Globo. "

Procurado, o jornalista ainda não havia se manifestado até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.