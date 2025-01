Engavetamento com sete veículos provoca congestionamento

Um engavetamento com sete veículos na Rodovia Anhanguera provocou congestionamento na via na manhã desta sexta-feira, 31. De acordo com a concessionária Autoban, uma vítima em estado moderado foi encaminhada para atendimento no PS Polvilho. Outras três tiveram ferimentos leves e 17 vítimas ilesas.

O Centro de Controle Operacional da concessionária foi acionado pouco antes das 6h para atendimento da ocorrência envolvendo um ônibus, um utilitário, quatro carros e uma moto, na altura do quilômetro km 30 da rodovia, na região de Cajamar, no sentido interior.

A concessionária disse que mobilizou equipes de resgate e operação para prestar o socorro e orientar o tráfego no local. Todas as vítimas em estado leve e ilesas assinaram o termo de recusa de atendimento. Apenas uma, em estado moderado, foi encaminhada para atendimento no PS Polvilho.

A pista, que estava interditada para atendimento em segurança, foi liberada por volta das 7h30.