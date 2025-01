Tarcísio recebe prêmio de 'oferta de ações do ano' por privatizar Sabesp

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu o prêmio Equity Follow-On of the Year pela privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na noite desta quinta-feira, 30, em Nova York, nos EUA. A honraria foi concedida pela revista internacional Latin Finance, especializada em mercado financeiro da América Latina e do Caribe, durante o seu jantar anual de mercados de capitais.

"Gostaria de agradecer ao International Finance Corporation (IFC) pelo apoio no desenvolvimento do modelo, ao BTG Pactual, Banco do Brasil, Itaú, Bank of America, Citibank", afirmou o republicado em discurso na premiação Deals of the Year Awards. "É um projeto que trará dignidade àqueles que ainda não têm o básico. Eles ainda não têm acesso a algo fundamental: o saneamento."

Tarcísio está desde terça-feira, 28, nos Estados Unidos para promover o seu Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) em encontros com empresários, investidores e grupos financeiros. Nesta sexta-feira, 31, último dia de viagem, o governador começará o dia participando do tradicional "toque do sino" da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Ele está acompanhado de uma comitiva composta pelos secretários estaduais Rafael Benini (Parcerias e Investimentos), Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) e Laís Vita (Comunicação), além do CEO da Sabesp, Carlos Piani, e de outros executivos da companhia.

Anteriormente, o periódico já premiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), pela reforma tributária, e o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, pela gestão fiscal e combate à inflação.

O projeto de lei (Lei nº17.853/2023) para a privatização da Sabesp foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em 6 de dezembro de 2023. Com a privatização, o Estado permaneceu com 18% das ações. Já 17% foram adquiridos pelos investidores no mercado financeiro e 15% pela Equatorial Participações e Investimentos, que atua como concessionária de energia em sete estados brasileiros e, desde dezembro de 2021, no setor de saneamento. Com a venda de 32% da companhia, São Paulo recebeu R$ 14,8 bilhões.