Exército de Israel ataca posições do Hezbollah na fronteira com o Líbano, apesar de cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel informaram que realizaram um ataque contra posições do Hezbollah na fronteira do país com o Líbano na manhã desta sexta-feira, 31, apesar do cessar-fogo. Em comunicado, o exército diz que atingiu "um local militar que incluía infraestrutura subterrânea para desenvolver e produzir equipamentos de combate, além de espaço para cruzar a fronteira sírio-libanesa".

A nota também acusa o grupo xiita libanês de lançar um drone de reconhecimento em direção a Israel na quinta-feira, 30, o que seria uma violação do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, anunciado no fim de novembro. Legislador do Hezbollah, Ibrahim Moussawi classificou os ataques como uma "violação muito perigosa" e acrescentou que o governo e o exército libanês tomarão medidas imediatas.

De acordo com o Ministério de Saúde do Líbano, duas pessoas foram mortas e outras 10 ficaram feridas na ofensiva. Fonte: Associated Press.