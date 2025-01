Total de desempregados cai e atinge 6,823 milhões no trimestre até dezembro, mostra IBGE

O País totalizou 103,818 milhões de trabalhadores ocupados no trimestre terminado em dezembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve uma abertura de 789 mil vagas no mercado de trabalho em apenas um trimestre. Em um ano, o contingente de ocupados aumentou em 2,833 milhões de pessoas.

Já a população desocupada diminuiu em 178 mil pessoas em um trimestre, totalizando 6,823 milhões de desempregados no trimestre até dezembro. Em um ano, 1,259 milhão de pessoas deixaram o desemprego no País.

A população inativa somou 66,170 milhões de pessoas no trimestre encerrado em dezembro, 246 mil inativos a menos que no trimestre anterior. Em um ano, houve diminuição de 116 mil pessoas na inatividade.

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - passou de 58,4% no trimestre encerrado em setembro para 58,7% no trimestre até dezembro. No trimestre terminado em dezembro de 2023, o nível da ocupação era de 57,6%.

Nesta sexta-feira, o IBGE divulgou que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,2% no trimestre encerrado em dezembro. Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 7,4%. No trimestre encerrado em novembro de 2024, a taxa de desocupação estava em 6,1%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.315 no trimestre encerrado em dezembro. O resultado representa alta de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 339,451 bilhões no trimestre até dezembro, alta de 7,4% ante igual período do ano anterior.