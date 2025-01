Marianne Faithfull, atriz e cantora britânica, morre ao 78 anos de idade

Marianne Faithfull morreu em Londres, na Inglaterra, aos 78 anos de idade. Um porta-voz da lendária dama do rock e do pop britânico confirmou a triste notícia ao The Guardian e declarou que ela passou seus últimos momentos na companhia de sua família:

- Marianne faleceu pacificamente em Londres hoje, na companhia de sua amorosa família. Ela fará muita falta.

A artista começou a carreira nos anos 1960 e fez grande sucesso no gênero musical, sendo dona de uma voz inconfundível. Seus hits incluem as músicas As Tears Go By e Sister Morphine, compostas por Mick Jagger, com quem Marianne teve um relacionamento de quatro anos. Outra canção marcante da carreira da britânica é Blazing Away. Ela também teve carreira como atriz e tem longa-metragens como A Garota da Motocicleta em sua filmografia.

Ao saber da perda, Mick lamentou nas redes sociais:

Estou muito triste em saber da morte de Marianne Faithfull. Ela fez parte da minha vida por tanto tempo. Ela era uma amiga maravilhosa, uma linda cantora e uma ótima atriz. Ela sempre será lembrada.