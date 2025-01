São Bernardo vai pagar atrasados a professores

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), disse em reunião com cerca de 1.000 professores e servidores da rede municipal de ensino, realizada nesta quinta-feira (30), no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação), que irá acertar os R$ 29 milhões de pagamentos atrasados desde agosto de 2022 referentes à progressão de carreira dos profissionais da educação. O chefe do Executivo garantiu que os valores a partir deste ano serão pagos sem atrasos, mas afirmou que a quantia acumulada precisará ser paga em parcelas.

“A partir de agora, a progressão está liberada. Vou cumprir o que está na lei, vou pagar em dia a partir deste ano. Mas há uma demanda represada e a questão orçamentária pesa muito, então não consigo pagar de uma vez. Vamos negociar uma forma de pagamento. Mas o mais importante é que daqui para frente será tudo pago em dia. Não vamos ficar devendo nada para ninguém”, prometeu.

A progressão é um reconhecimento remunerado aos profissionais da educação de acordo com sua evolução na carreira, por meio da realização de cursos de capacitação e tempo de atuação, entre outras regras descritas no Estatuto do Magistério de São Bernardo.

O prefeito também quer reestruturar este estatuto para melhor remunerar e valorizar os profissionais da área. “Vamos criar uma comissão organizada para constituir um novo estatuto. Acredito que se vocês, professores, constituírem uma comissão e conseguirem entregar uma minuta até abril, é possível aprovar no segundo semestre. Quero que vocês me ajudem a construir o maior Estatuto do Magistério da história dessa cidade para não irem mais embora, porque estamos perdendo nossos profissionais para outras cidades que oferecem melhores condições”, afirmou.

REFEIÇÕES

Os profissionais da educação também poderão consumir as refeições que hoje são liberadas apenas aos alunos, e mesmo assim continuarão recebendo vale alimentação como auxílio. Marcelo Lima disse que vai encontrar uma forma jurídica de viabilizar este custo, pois os recursos para refeições são destinados somente aos alunos. Ele prometeu valorizar financeiramente os profissionais também com aumento de salário, mas pediu mais prazo, pois ainda está acertando outros valores atrasados.

“Peço compreensão porque tenho pendências para pagar. Tem ainda o dissídio dos profissionais da saúde que está atrasado há anos. São problemas diferentes, mas vamos avançar. Estou também negociando com as empresas de merendeiros os atrasados do ano passado, porque eles estão ameaçando fazer greve”, contou o prefeito.