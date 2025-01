Visita ao Museu Catavento em Diadema vai até o dia 9

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, está em exposição no Shopping Praça da Moça, em Diadema, com seus principais experimentos científicos. O evento Catavento no Shopping – Museu de Ciências segue aberto para o público até o dia 9 de fevereiro, e todos poderão se divertir e vivenciar algumas das diversas atrações do museu.

As instalações de física, química, biologia e astronomia são apresentadas de forma a aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico, despertando a curiosidade e proporcionando uma interação divertida com a ciência. Será possível, por exemplo, arrepiar os cabelos em uma das atrações preferidas do Museu Catavento, o Gerador de Van de Graaff; entender por que água e óleo não se misturam; conhecer um Praxinoscópio (o avô do cinema, dentre outras atrações presentes na exposição.

A participação é gratuita e indicada para qualquer idade. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis. Para o gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, Daniel Lima, trazer este evento ao empreendimento é um modo de fomentar diversão e conhecimento.

“Sempre buscamos oferecer entretenimento acessível e de qualidade, por isso é uma grande conquista poder trazer um pouco da experiência do Museu Catavento para o nosso shopping. As crianças vão se divertir aprendendo e os adultos também”, conta Lima.

A atração tem um circuito com duração de aproximadamente 20 minutos com turmas de 20 pessoas e poderá ser acessada na praça de eventos do shopping, que fica no piso Araucária. Os horários são de segunda a sábado das 12h às 20h e aos domingos das 14h às 20h.