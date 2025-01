Tite já teria se decidido pela volta ao Consórcio

Quando questionado publicamente, o prefeito Tite Campanella (PL) diz sem pestanejar que, embora reconheça a importância do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, ainda avalia prós e contras antes de começar a discutir com a Câmara a possibilidade de recolocar São Caetano na instituição, de onde a cidade saiu dois anos atrás, quando ainda era comandada por José Auricchio Júnior (PSD). Todavia, um dos interlocutores políticos mais próximos do liberal, em conversa com a coluna, garantiu que o chefe do Executivo, entusiasta do diálogo e dos organismos multilaterais, já tomou, intimamente, a decisão de reintegrar o município que administra à entidade, e que projeto neste sentido deve ser encaminhado ao Poder Legislativo nos próximos 30 dias. A ver.

Bastidores

Professor

Ex-prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB, Paulo Serra (foto) acaba de ser contratado pelo Centro Universitário Anhanguera para dar aulas no curso de Direito do campus Vila Assunção. O tucano reestreia na profissão, que já exercia antes de assumir o Paço, em 13 de fevereiro. Além da carreira acadêmica, o andreense compila as anotações do diário que escreveu nos oito anos de exercício do poder para transformá-las em livro, a ser lançado em maio. Hoje, em São Bernardo, ele almoça com o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

Alô, promoters

E por falar em Paulo Serra, não o convidem para a festa em que esteja o vereador Bahia do Lava-Rápido (PSDB), o mais votado das últimas eleições em Santo André, com 10.288 sufrágios. Em live na noite de ontem, o ex-prefeito revelou um até então desconhecido distanciamento do correligionário, que estaria reclamando nos bastidores por estar se sentindo “abandonado”. O ex-chefe do Executivo disse, com todas as letras, que o legislador precisa abandonar o salto alto e cobrou dele que tenha bom senso e respeite os demais integrantes do grupo que comanda o Paço na cidade.

Plim-plim

A jornalista Sabina Simonato, de São Bernardo, assume hoje, interinamente, a apresentação do telejornal Bom Dia São Paulo. A profissional substitui Rodrigo Bocardi, que apresentava o noticiário exibido em quase todas as cidades da Região Metropolitana, inclusive as do Grande ABC, e foi demitido ontem, segundo comunicado distribuído pela emissora, “por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo”. A recomendação para o desligamento partiu do departamento de compliance.

I’m back

O ex-prefeito de Diadema Lauro Michels (PV) retomou as movimentações políticas após longo período de ausência. Na quarta-feira, reuniu-se com a cúpula do PDT da cidade para discutir programas para as áreas social e de educação. Em rede social, voltou as baterias contra o atual chefe do Executivo, Taka Yamauchi (MDB), a quem criticou por manter a taxa do lixo depois de passar a campanha, segundo ele, prometendo extinguir o tributo. Sobre o futuro político, foi enigmático: “O que estiver no plano de Deus não será nós aqui da Terra que iremos interferir”.

Novo

O cientista político Christian Lohbauer, um dos fundadores do Novo, assumiu nesta semana o comando do diretório estadual do partido em São Paulo. O novo mandatário já foi candidato a vice-presidente da República pela legenda em 2018, na chapa encabeçada pelo hoje desafeto da agremiação João Amoêdo, que obteve 2.679.744 votos e ficou na quinta colocação entre 13 concorrentes. O Grande ABC está representado por Paula Bucollo, de Santo André, secretária financeira.