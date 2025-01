Prova do Líder do BBB25 separa duplas para disputa de resistência

Novos comandantes vão ter que ser os últimos a resistir! Nesta quinta-feira, dia 30, terceira Prova do Líder do BBB25 começou. Com uma competição que dividiu os brothers em duas áreas, as duplas não conseguiam acompanhar o desempenho do amigo. Mas uma novidade estava liberada, um da equipe pode entrar na casa ao longo da disputa.

Começando a Prova do Líder, nos preparativos, os participantes decidiram a ordem do jogo de acordo com um sorteio. Antes dar início ao jogo, Tadeu Schmidt explicou como vai rolar a dinâmica da semana. No próximo paredão, a eliminação já começa a ser individual. Mas a dupla de quem vai embora fica em um quarto secreto e volta imune para o BBB25.

Na prova, um dos jogadores da dupla ficava no provódromo e tinha que contar quantas moedas iam cair. Quem chegar mais perto do número ganha a rodada, depois disso, o nome de quem está com a vantagem aparece para a pessoa que ficou no jardim.

Depois de aparecer o nome da dupla em primeiro lugar, o participante que estiver no jardim tem que girar para que a equipe receba uma consequência.