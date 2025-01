Bruna Marquezine exibe barriguinha trincada e ganha elogio de João Guilherme

Bruna Marquezine abriu o álbum de fotos das férias nesta quinta-feira, dia 30. Nas imagens, é possível vê-la curtindo um belo descanso na Praia do Marceneiro, em Alagoas, destino que passou o Réveillon.

Na legenda do post do Instagram, a protagonista de Besouro Azul declarou que está sentindo falta do local:

Férias. Saudade danada desse paraíso.

Bruna exibiu o abdômen sarado em meio aos registros de biquíni, os mergulhos no mar e os momentos de pegar conchinhas na areia. E é claro que João Guilherme não deixou de elogiar a amada, não é? Na seção de comentários da publicação, ele escreveu:

Coisa mais rica desse mundo.

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024.

Que fofos!