Kate Middleton faz aparição em hospital infantil de cuidados paliativos criado por Princesa Diana

Kate Middleton realizou nesta quinta-feira, dia 30, uma visita a um hospital infantil de cuidados paliativos, localizado no País de Gales, criado com a ajuda de Princesa Diana. Nas imagens, é possível ver uma série de interações da esposa de William com pacientes do local.

Seguindo a tradição, a Princesa de Gales se tornou a patrona da instituição, assim como Lady Di. Para deixar tudo ainda mais especial e emotivo, basta lembrar que esse foi o último projeto em que Diana trabalhou e só foi inaugurado somente alguns anos após sua trágica morte, que aconteceu em 1997.

Durante o dia, Kate conheceu o local e participou de uma gincana com as crianças. O diretor-executivo do hospital, Irfon Rees, publicou no Instagram uma nota contando como foi a visita da princesa:

A nossa Patrona, Sua Alteza Real, será uma inspiração para as crianças com doenças que encurtam a sua vida e a de suas famílias, para nossa dedicada equipe e voluntários e para todos que tão generosamente nos apoiam. Nenhum pai ou mãe imagina que a vida de seu filho será curta. Infelizmente, essa é a realidade enfrentada por milhares de famílias no País de Gales. Não podemos impedir que isso aconteça, mas, juntos, podemos garantir que ninguém passe por isso sozinho.