Pássaros silvestres são resgatados no Jardim do Estádio, em Santo André

A equipe do Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal de Santo André, vinculado à Secretaria da Saúde, resgatou nesta quinta-feira (30) quatro pássaros silvestres que estavam escondidos em uma residência no Jardim do Estádio. A operação contou com apoio da Polícia Civil e os animais foram encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Parque Ecológico do Tietê, na Capital.

O resgate dos pássaros foi fruto de uma denúncia anônima realizada nos canais oficiais da Prefeitura, como o aplicativo Colab e os telefones 08000 19 19 44 ou 4433-1958.

“Recebemos a denúncia de que havia animais silvestres irregulares em um imóvel e, após vistoria, constatou-se que a denúncia era procedente. Acionamos a Dicma (Delegacia de Investigação de Crimes ao Meio Ambiente), que elaborou o Boletim de Ocorrência e dará andamento no processo de crime ambiental”, explicou o diretor do Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal, Evandro Rosa.

A operação encontrou três pássaros conhecidos como coleirinhas (Sporophila caerulescens), um canário-da-terra (Sicalis flaveola) e um pássaro-preto (Gnorimopsar chopi). Todos estavam aparentemente saudáveis e escondidos em gaiolas no fundo da residência.

Também estavam na casa três cães da raça pitbull. Durante a diligência foram solicitadas adequações de espaço e manejo dos animais. A equipe seguirá acompanhando o caso e exigindo dos proprietários a aplicação da vacinação antirrábica.