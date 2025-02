Memória chega em Passos. E ganha um novo colaborador. Sérgio Sofiati. Andreense. Atua no IBGE. E abre a página hoje...

São Brás, São Brás, socorrei esse rapaz.

Dito popular recitado em 3 de fevereiro, Dia da Bênção Contra os Males da Garganta. Ou Bênção de São Brás.A cidade de Passos fica no sudoeste de Minas Gerais, próxima da divisa com São Paulo. Ali se conheceram Adair de Oliveira, nascida em São João Batista do Glória (MG), e Valdir Venâncio Sofiati, nascido e criado em Santo André. Valdir e Adair, pais de Sérgio de Oliveira Sofiati.

Sérgio Sofiati nasceu em Santo André em 1985. Atua em Passos como técnico de informações geográficas e estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foi admitido em 2006. Coube a ele coordenar o Censo 2022 na região de Passos.

DÉCADA DE 1950

O acervo do IBGE é vasto. Sérgio descobriu dados históricos e estatísticos sobre Santo André levantados pelo órgão a partir do recenseamento de 1950 e que cobrem boa parte daquela década, nos primórdios do ABC, futuro Grande ABC.

De fato, popularizava-se a expressão ABC. “Santo André é um dos componentes do grupo de municípios denominados ABC, juntamente com São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, constituindo os três importantes parques industriais do Estado de São Paulo”, informa publicação do IBGE editada com dados até 1956.

O Censo de 1950 indicava uma população em Santo André de 127.032 habitantes distribuídos nas zonas urbana, suburbana e rural. Mesmo com a perda dos distritos de Mauá e Ribeirão Pires, elevados a municípios em 1953, estimava-se uma população de 197.071 habitantes no final de 1956,

A indústria de transformação preponderava, com 35 mil operários distribuídos em empresas como as do grupo Rhodia, Pirelli, Firestone, Laminação Nacional de Metais, GE e Swift.

Na década de 1950 ainda se plantavam milho e hortaliças em geral em Santo André, com destaque para o tomate. Havia 115 granjas, 45 das quais granjas leiteiras.

JÁ EM 2022...

Diretamente de Passos, Sérgio Sofiati envia à Memória as informações mais recentes levantadas pelo IBGE sobre Santo André (Censo de 2022): população, 748.919 pessoas; 90 moradores tinham mais de 100 anos (70 mulheres e 20 homens); era o quinto município mais populoso do Estado e o 25º do Brasil.

ULTIMO CENSO

População por distritos:

Santo André (Sede): 641.764 pessoas.

Capuava: 104.697 pessoas.

Paranapiacaba: 2.458 pessoas.

DE VOLTA AOS ANOS 50. Igreja Nossa Senhora do Carmo acabara de ser elevada à catedral como sede da Diocese de Santo André

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 3 de fevereiro de 1995 – Edição 8927

MANCHETE – Mínimo terá abono de 15 reais até abril.

Presidente FHC anunciava o benefício, que não seria estendido a aposentados.

BRASÍLIA – Estavam no Senado projetos que deveriam ser apreciados pelo presidente da casa, José Sarney. Um deles proibia usar a gráfica, informava a colunista Danuza Leão.

INFORME NACIONAL. José Sarney no Senado e na mídia

DIADEMA – Cidade aprovava a Zona Azul em 29 ruas.

TRAGÉDIA – Enxurrada arrastava menino de nove anos em São Caetano; desaparecia no Córrego Utinga, afluente do Tamanduateí.

POLÍCIA – PM anunciava criação de um posto para combater o tráfico na Estação de Santo André. Funcionaria na Praça Dezoito do Forte a partir do dia 10 (de fevereiro de 1995).

DIÁRIO EDUCAÇÃO – O veto à UABC.

Não percebo no veto à UABC o fim da utopia, mas a sua revitalização, mesmo porque (o governador) Mario Covas não é contra uma universidade no ABC.

Artigo do professor Alexandre Takara.

EM 3 DE FEVEREIRO DE...

1920 - Falecia, em São Caetano, o padre Luiz Capra, logo após ter celebrado missa na igreja do atual bairro Fundação.

1925 - Escolas Reunidas de Ribeirão Pires eram elevadas à categoria de grupo escolar, com oito classes e sob a direção do professor João Ayres.

1970 - Realizada a solenidade de formatura da primeira turma da Faculdade de Direito de São Bernardo.

ERA O INÍCIO DE 1955...

FUTEBOL

O Campeonato Paulista referente a 1954 caminhava para o fim naquele início de um novo ano, com o Corinthians disparando para ser o Campeão do IV Campeonato.

As emoções maiores ficavam para as últimas posições da tabela, pois dois times poderiam ser rebaixados.

O São Bento, representante da cidade de São Caetano, lutava desesperadamente para permanecer na elite do futebol paulista, em especial porque, agora, tinha estádio próprio, o Anacleto Campanella.

Os últimos resultados do chamado alviceleste davam mostras de reação: um empate por 2 a 2 com o Juventus; vitória sobre o Noroeste: 1 a 0, gol de Zé Carlos; e vitória sobre o XV-Jaú, 2 a 1 – os três jogos em casa.

Já o Corinthians, de repente, deu um susto à sua torcida: goleado pelo Santos por 4 a 1, enquanto o Palmeiras vencia a Portuguesa de Desportos por 4 a 3.

EMPREENDEDORISMO

Em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, era inaugurado o Palácio Mauá, nova sede do CIESP e Instituto de Engenharia.

INTERNACIONAL

O pintor brasileiro Portinari preparava-se para a execução de painéis a serem doados pelo Brasil ao edifício-sede das Nações Unidas, em Nova York: 280 metros quadrados.

HOMENAGEM

Presidente da República, Café Filho, sancionava lei do Congresso que concede as honras de marechal do Exército ao general de divisão Cândido Mariano da Silva Rondon. O homenageado, aos 75 anos, esteve presente ao ato.

TV

A Record transmitia jogos de futebol diretamente do Pacaembu e tinha na programação atrações como o Circo do Arrelia, Trenzinho Duchen e Instantâneos Luiz Fernando, apresentando Inezita Barroso

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Jequiá da Praia (AL) e Urubici (SC).

São Brás

3 de fevereiro

Médico e bispo de Sebaste, na Armênia, onde sofreu o martírio em 316. É invocado especialmente contra as doenças da garganta, porque certa vez salvou um menino que estava para morrer por ter engolido uma espinha de peixe.

