GENTE. Personagens da cidade... ...sob o olhar do fotógrafo. A vida da cidade. Que todos olham... ...mas poucos observam.

Espiriteira: fogareiro que funciona com combustível líquido, tipo álcool.

Duas observações:

1ª) Entre as décadas de 1980 e 1990 o Museu de São Caetano promoveu uma visita às instalações da metalúrgica Saad, que encerrara atividades na Avenida dos Estados. Entre os memorialistas, o historiador John French, que encheu sua mochila com objetos de uso comum dos trabalhadores, entre os quais uma espiriteira improvisada numa lata de sardinha, objetos que devem estar em universidade dos Estados Unidos.

Esta lembrança nos conduz ao caminhoneiro de uma das fotos do Dirceu. Ao que parece, o caminhoneiro improvisava mais uma refeição.

2ª) Amigos memorialistas do Grande ABC: vocês não acham que essas fotografias com a assinatura de Dirceu da Silva Real mereceriam uma exposição itinerante pelas Setecidades? Imaginem as observações que faria o professor José de Souza Martins.

Orquestra Tabajara

Memória de 23 de janeiro. Baile de formatura dos alunos do Colégio Clovis Bevilacqua, de Santo André. Turma de 1964. Animação: Orquestra Ubirajara, do Rio de Janeiro.

Arquiteto Euclydes Rocco corrige o nome da orquestra: o certo é Tabajara, de Severino Araujo.

Rocco complementa: Severino Araújo de Oliveira (1917-2012). Assumiu a Orquestra Tabajara com 21 anos de idade e foi seu regente por quase 70 anos.

NOTA DA MEMÓRIA – Teria algum aluno do Clovis Bevilacqua guardado uma foto deste baile realizado em 1965?

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 2 de fevereiro de 1995 – Edição 8926

MANCHETE – ACM cobra ações de impacto de FHC.

Antonio Carlos Magalhães, principal líder do PFL, atribuía o desgaste da imagem do presidente da República a uma falha de comunicação. O senador baiano sugeria propaganda sobre o êxito do Plano Real.

ECONOMIA & EMPRESAS – Shopping Metrópole, em São Bernardo, trocava restaurante âncora por feira e locadora. Mercado dentro do shopping seria o primeiro da região. Teria 90 lojas.

PROTESTO – Ato contra pedágio na Imigrantes colhia dez mil assinaturas. Nas faixas, as inscrições: “Pedágio é ágio. Diga não!”.

PONTO DE VISTA – Ainda a questão do pedágio.

Por que, antes de instalar a cobrança, não se promove o saneamento da Dersa?

Artigo de Clovis Volpi, vereador em Mauá, deputado estadual eleito pelo PSDB.

ESPORTE – Acisa vai patrocinar o EC Santo André.

CULTURA & LAZER – Músico da região lançava soft/samba nos Estados Unidos: primeiro CD de Erineu Maranesi, de São Bernardo, trazia estilo que mistura letras em inglês com Bossa-Nova.

Reportagem: Marcelo Allendes e Rivaldo Gomes (fotos).

MEMÓRIA – Uma visita ao Museu de Monte Sião, em Minas Gerais.

EM 2 DE FEVEREIRO DE...

1835 - Instalada a sessão inaugural da primeira legislatura da Assembleia Provincial de São Paulo.

1875 - Matéria oficial publicada em "A Província de São Paulo": 5ª Secção.

Ofício aos juízes de paz do distrito do sul da capital, Santa Ifigênia, Consolação, Conceição dos Guarulhos, SÃO BERNARDO e Parnaíba.

“Recomendo-lhes que, com a maior brevidade, façam remessa do mapa das conciliações verificadas ou não em seus juízos durante o ano de 1873, para servir de base à estatística judiciária deste ano".

1950 - Inaugurado, no Parque Novo Oratório, em Santo André, o Grupo Escolar Dr. Felício Laurito. A escola estadual foi ampliada nestas décadas todas, mas manteve o seu primeiro bloco original, na Rua Arizona, 113.

1970 - Anunciadas: a construção de um presídio regional para o Grande ABC, na Vila Palmares, em Santo André; e uma agência própria do INPS para São Bernardo, na Vila Duzzi, às margens do Córrego dos Lima.

HOJE

Dia Mundial das Zonas Úmidas

Dia do Agente Fiscal

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itu. Fundado em 1657, quando se separa de Santana de Parnaíba.

E mais: Nova Crixás (GO), Olivença (AL), Paranatama (PE), Tapira (PR) e Xavantina (SC).

Apresentação do Senhor

2 de fevereiro

Levaram o menino para Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor.

Lucas, 2,22-32

Obra: Vittore Carpaccio Presentation of Jesus in the Temple, 1510.

