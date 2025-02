GM e os Scartozzoni. Geração de metalúrgicos. No vale do Tamanduateí... ...uma linha de montagem humana...

Janeiro de 1995. A automação engatinhava nas grandes montadoras de veículos da indústria nacional. Tempo ainda dos macacões tingidos de óleo e graxa. E a repórter do Diário descobria famílias de São Caetano que se encontravam num ambiente de trabalho diferenciado.

Um guia para este trabalho jornalístico foi o professor Oscar Garbelotto, então presidente da Fundação Pró-Memória de São Caetano.

“Podemos dizer que existe a geração GM em São Caetano”, declarava o professor.

“Criou-se uma geração composta por funcionários da General Motors que queriam estudar, se aperfeiçoar para atender as exigências da empresa”, prosseguia.

“Desde 1968, quando foi criado o IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano, hoje universidade, a USCS), todas as salas reúnem alunos que são funcionários da GM”, completava mestre Garbelotto.

FAMÍLIA REUNIDA

Agora era seguir para a fábrica. A GM começou a operar com 500 trabalhadores em 1925. Em 1994 eram dez mil. Destes, três mil moravam em São Caetano. Entre eles, os Scartozzoni.

Os herdeiros da fábrica de móveis Irmãos Scartozzoni, que funcionava no Centro de São Caetano, foram aos poucos cedendo ao desejo de trabalhar na GM.

“Trabalhar na GM era e ainda é sinônimo de status”, dizia à Magda Santos Adilson Scartozzoni, então superintendente de produção de veículos, admitido pela empresa em 1968.

Adilson era neto do fundador da fábrica de móveis e foi atraído pela GM por um primo de seu pai que começou na empresa na década de 1950.

“Depois que ele entrou na GM a gente via que ele progredia rápido, tinha aumento de salário e até comprou uma geladeira primeiro que a gente”, comentava Adilson.

“Eu tinha dez anos e trabalhar aqui passou a ser meu sonho”, completava.

Em 1994, além de Adilson Scartozzoni, trabalhavam na empresa sua esposa e mais seis primos.

UM LIVRO

A história dos Scartozzoni, do ofício ligado à madeira trazido da Itália pelos pioneiros da família, vai narrado num belo livro escrito por Laerte Scartozzoni e lançado o ano passado.

SÃO BERNARDO

O tema desenvolvido por Magda Santos tem outros exemplos na região. O caso coletivo maior está em São Bernardo, chamada antigamente de “A Capital do Móvel”.

Com a chegada da indústria de automóveis, marceneiros, entalhadores, lustradores, folheadores, passaram a trocar o status de oficiais nas bancadas de móveis por empregos de ajudante ou meio-oficial em indústrias como a Volks, Mercedes, Scania e Ford.

O salário era maior. E havia outras novidades, da assistência médica e odontológica completa ao restaurante interno e condução em ônibus de turismo.

O exemplo de famílias como a Scartozzoni, em São Caetano, multiplicava-se, surgindo os futuros ferramenteiros, mecânicos, fresadores, eletricistas e as profissões do futuro que chegou, dentre as quais o engenheiro automotivo.

Querida Magda, o tema de fato é envolvente.

MAS EM 1994... Os Scartozzoni na GM: Gilberto (o primeiro em pé à esquerda), Roberto, Sérgio e Adilson (de gravata e camisa social); agachados: Marco, Adriano e Augusto

Nas ondas do rádio

Mário Carlos Beni

Revelações do professor

Texto: Milton Parron

Eleito e reeleito deputado federal várias vezes, o economista Mário Beni começou sua carreira política em 1938 como oficial de gabinete do Interventor no Estado Adhemar de Barros.

Posteriormente, Mário Beni foi secretário da Fazenda em 1947 do próprio Adhemar. O governador Lucas Nogueira Garcez que sucedeu a Adhemar, manteve Beni no cargo.

Casado com dona Diva Ferraz Cesar, Mário Beni teve um único filho, também batizado Mário, que notabilizou-se na carreira acadêmica como titular em uma das cadeiras da Escola de Comunicações e Artes da USP.

Além de vários livros, o dr. Mario Carlos Beni foi o responsável pela criação dos Mestrados e Doutorados em Turismo da USP, da Universidade de Brasília e, ainda, de outras renomadas instituições acadêmicas.

Ele, como o pai, também exerceu cargos importantes no último período de governo de Adhemar de Barros, a partir de 1963, protagonizando histórias muito divertidas, incrédulas algumas.

Sobre os casos verdadeiros e sobre o folclore em torno do grande político é que o programa Memória deste final de semana entrevistará o professor aposentado da USP, Mário Carlos Beni.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 1º de fevereiro de 1995 – Edição 8925

MANCHETE – Região vai à Rodovia dos Imigrantes protestar contra pedágios.

BRASÍLIA – Posse na Câmara Federal. Dos 513 deputados, cinco saiam do Grande ABC: quatro do PT, Celso Daniel, Ivan Valente, José Augusto Ramos e Jair Meneguelli; e um do PTB, Duílio Pisaneschi.

SÃO PAULO – Governador Paulo Maluf proibia fumo em bares e restaurantes.

GRANDE ABC – Walter Demarchi, prefeito de São Bernardo, era eleito presidente do Consórcio Intermunicipal para o biênio 1995-96.

PONTO DE VISTA – UABC – Ovas!

Percebe-se a indisposição do governador (Mário Covas) quanto aos anseios do Grande ABC.

Texto: Gilberto Andrade Martins, professor universitário.

EM 1º DE FEVEREIRO DE...

1905 – Agência Havas – Petersburgo, 27 – O general Trepoa, governador desta capital, proibiu que os jornais falem sobre as greves.

Le Journal avaliava em 4.600 o total de mortos e feridos russos em Petersburgo no domingo anterior.

1935 - Humberto Moura nascia em Santo André, na Rua Coronel Oliveira Lima, num dos antigos sobradinhos da família Magini que ali existiam. Ficariam em frente ao atual Cine Tangará. É filho de José Andrade Moura (Capela SE 28/2/1905 - Santo André 30/6/1993). Pioneiro da Rhodia.

NOTA – Humberto Moura, o Beco, faleceu. É o que sabemos. Colaborador habitual desta página Memória, ainda não descobrimos a data da sua partida, nem onde seu corpo foi sepultado.

1955 – Jânio Quadros assumia o governo do Estado de São Paulo. Sucedeu ao professor Lucas Nogueira Garcez. José Porfírio da Paz tomava posse como vice-governador. Carvalho Pinto nomeado secretário da Fazenda.

Inaugurado em São Paulo o primeiro Teatro da Arena, em caráter permanente, da América do Sul.

Entrava em operações a Refinaria de Cubatão – faltava marcar a data da inauguração oficial.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Paraná, hoje é o aniversário de Douradina, Missal e Nova Prata do Iguaçu;

E mais: Atalaia (AL), Mirinzal (MA), Ninheira (MG), Quixelô (CE), Tabatinga (AM) e Wanderlândia (Tocantins).

HOJE

Dia do Publicitário. Nesta data, em 1966, o decreto de lei 57.690 regulamentou a carreira no Brasil.

Início da Semana Mundial da Harmonia Inter-Religiosa.

Santa Veridiana

1º de fevereiro

Italiana. Nasceu na Toscana, em 1182. Virgem e reclusa. Intercessora das presidiárias e dos presídios femininos.

Fonte: blog Alvorada Parintins

Imagem: Vida Cristã/Franciscanos (divulgação)