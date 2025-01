Grande ABC terá 150 mm de chuva previstos até domingo (2)

Em razão da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), o Grande ABC está sendo afetada por temporais desde essa quarta-feira (29). Por isso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo prorrogou o alerta preventivo até o próximo domingo (2), destacando ainda que a Região Metropolitana deve receber um volume de 150mm de chuvas.

O órgão já havia emitido um alerta para o período entre domingo (26) e terça-feira (28), mas a previsão de grandes volumes pluviométricos levou à extensão do monitoramento. Diante do cenário climático, o Governo de São Paulo manterá o gabinete de crise ativo até domingo, com acompanhamento contínuo dos impactos das chuvas e fiscalização dos serviços de energia elétrica e abastecimento de água.

O fenômeno meteorológico deve provocar chuvas persistentes e volumosas, aumentando os riscos de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra em diversas regiões do estado.



Grande ABC entre as regiões mais afetadas



As sete cidades da região do Grande ABC estão classificadas com grau de perigo para chuvas intensas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Os riscos incluem cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a ZCAS manterá a formação de nuvens carregadas, com previsão de acumulados significativos de chuva. As áreas mais impactadas incluem:



Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira: até 210 mm de chuva;



Regiões de Campinas e Sorocaba: até 200 mm;



Grande ABC, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto e Franca: até 150 mm;



Regiões de Araraquara e Bauru: até 100 mm;



Vale do Ribeira e região de Itapeva: até 75 mm;



Regiões de Presidente Prudente e Marília: até 70 mm.



Medidas preventivas





A Defesa Civil reforça a necessidade de que a população adote precauções para evitar acidentes e danos decorrentes das chuvas intensas. Entre as principais orientações estão:



Evitar transitar por áreas alagadas;



Monitorar encostas e terrenos suscetíveis a deslizamentos;



Manter bueiros e calhas desobstruídos para minimizar riscos de enchentes;



Buscar locais seguros em caso de emergências ou alertas específicos.



Em caso de rajadas de vento, recomenda-se:



Não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;



Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;



Se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.



Monitoramento e ações emergenciais





Com a previsão de continuidade das chuvas, as autoridades estaduais e municipais seguem em estado de alerta, monitorando 24 horas por dia eventuais ocorrências que possam comprometer a segurança da população. Além disso, a Defesa Civil orienta que os moradores acompanhem as atualizações climáticas por meio de fontes oficiais e sigam todas as recomendações para minimizar riscos e garantir a própria segurança. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.