Carna Baby 2025: Tradição, open bar e Banda Jammil agitam o Grande ABC

Um dos carnavais mais tradicionais do Grande ABC é realizado pelo Baby Beef Jardim e estará de volta no dia 21 de fevereiro. O Carna Baby, evento que completa 25 anos, também estará comemorando 30 anos do restaurante com atrações especiais, como a Banda Jammil.

A decoração do evento será assinada pelo decorador e artista Luciano Trevizan, que promete uma transformação do espaço Win para caracterizar esse Carnaval único tão significativo.

Esse ano o evento além dos já tradicionais abadas que são entregues junto com os ingressos da festa (desenvolvidos pela Kixou), estimula a caracterizar dos foliões por meio de uma premiação para a melhor fantasia, melhor maquiagem e folião mais animado.



Atrações

Marchinhas para esquentar a festa.

Banda e DJ’s.

A Banda Jammil como a atração principal da noite e muito mais.

Além de toda a diversão a festa é open bar e open food.







Abertura da casa: 21:00

Show Jammil (Previsão): 00:00

O Evento conta com pista, lounge e camarotes exclusivo:





PISTA (R$350,00 por pessoa): Comidas de boteco, open food; Pacote de bebidas, caipirinhas, cerveja, soft drinks, open bar; Abadás.

Grupos de 10 pessoas ou mais para o Setor Pista serão concedidos 10% de desconto. Válido somente para compras realizadas na bilheteria física.





LOUNGE PREMIUM (R$550,00 por pessoa): Comidas de boteco especiais, open food; Pacote de bebidas, caipirinhas, drinks exclusivos, cerveja, soft drinks, open bar. Abadás.

Grupos de 10 pessoas ou mais para o Setor Lounge Premium serão concedidos 10% de desconto. Válido somente para compras realizadas na bilheteria física.





CAMAROTE (R$7.500,00 para 10 pessoas): Serviço de garçom exclusivo durante todo o período; Comidas de boteco e itens exclusivos, open food; Pacote de bebidas, caipirinhas, drinks (gin, aperol, etc), cerveja, soft drinks, open bar. Abadás.





Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Ticket 360º ou diretamente no Restaurante Baby Beef Jardim. Mais informações: (11) 98554-0692.