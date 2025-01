Obituário - 31 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Maria José Martins, 92. Natural de Lagoa Dourada (Minas Gerais). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Therezinha de Jesus de Lima, 88. Natural de São Pedro (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

João Francisco de Lira, 86. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benito Cabelo, 83. Natural de Regente Feijó (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dorvalina Barbosa Torres, 80. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Mauro Lopes, 77. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Marzulo Zaniboni, 75. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roque Fortini, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Juan Alberto Sanchez Cerisola, 70. Natural do Uruguai. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Funileiro. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Salvo José Barbosa da Silva, 60. Natural de Catende (Pernambuco). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Regina Aparecida Linhares, 76. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Luiz Fernando Verotti, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Maria de Souza Nunes Martins, 86. Natural de Olindina (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

José Dimas Fialho, 67. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no Jardim São Jorge. Dia 26, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Tatiana de Oliveira Muniz, 46. Natural de São Bernardo. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Advogada. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Vila Vitória.

RIBEIRÃO PIRES

Aparecido Francisco Alves, 82. Natural de Pirapozinho (SP). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.