Bruna Biancardi desabafa sobre comentários ofensivos na web: É horrível

Bruna Biancardi se posicionou nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 30, sobre um assunto delicado. Segundo a influenciadora digital, há uma onda de ódio contra crianças e pessoas se espalhando na internet, e isso tem até atingido Mavie, sua filha com Neymar Jr.. No entanto, Bruna, que está esperando a segunda filha, pediu para que os fãs não retribuam as ofensas:

Peço para que vocês que me acompanham por aqui, que gostam de mim e da minha família, jamais espalhem ódio para outras pessoas ou crianças. Não é porque estão fazendo isso conosco, que faremos também, escreveu ela nos Stories do Instagram.

Ela continuou e disse que não gostaria de ver os seguidores dela fazendo o mesmo e pediu para focar nas coisas positivas:

Não precisamos atacar ninguém para mostrarmos de quem gostamos, e odiaria ver um de vocês fazendo o mesmo. Vamos focar em quem gostamos e admiramos.

Por fim, Bruna agradeceu e reforçou para manter a paz:

É horrível e chega a ser nojento o que as pessoas fazem atrás de fakes. E infelizmente, a internet permite que pessoas amarguradas e infelizes despejem suas frustrações em nós. Mas, vamos fazer a nossa parte. Obrigada.

Vale lembrar que no X, antigo Twitter, fãs especularam que o desabafo poderia ter sido por conta da Helena, filha do Neymar com Amanda Kimberly, que também estava sendo vítima de ataques, assim como Mavie.