Consumo nos lares cresce 3,72% em 2024, mostra Associação Brasileira de Supermercados

O consumo nos lares brasileiros acumulou alta de 3,72% em 2024. De acordo com dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o consumo foi impulsionado pela recuperação do mercado de trabalho e pela ampliação dos rendimentos reais dos consumidores.

Em dezembro, o consumo registrou alta de 7,23% ante o mesmo mês de 2023. Já em relação a novembro do ano passado, houve um salto de 12,81% no consumo dos lares.

Para o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, este salto nos últimos meses do ano se deu pela entrada dos recursos do 13º salário na economia, somado a empregabilidade e o aumento real da renda.

De acordo com a associação, o 13º movimentou cerca de R$ 321,4 bilhões na primeira parcela paga aos trabalhadores formais (novembro) e R$ 1,3 bilhão para mais de 1 milhão de beneficiários do INSS que passaram a receber o benefício após julho de 2024.

AbrasMercado

O AbrasMercado, indicador que mede a variação de preços da cesta de 35 produtos de largo consumo, encerrou 2024 em alta de 9,96%. Os preços passaram de R$ 722,57 em dezembro de 2023 para R$ 794,56 em dezembro de 2024, na média nacional.

As maiores altas no ano foram registradas na carne bovina: cortes do dianteiro ficaram 25,25% mais caros e do traseiro, 20,05%.

"No último trimestre do ano, fatores climáticos, aumento das exportações de carnes e a demanda interna mais aquecida elevaram os preços da cesta de proteína", disse Milan.

Já no recorte da cesta de alimentos básicos com 12 produtos houve alta de 14,22%, passando de R$ 302,24 em dezembro de 2023 para R$ 345,23 em dezembro de 2024, na média nacional.