Luan Santana celebra primeiro mesversário de Serena: Nosso presente

Que paizão! Luan Santana se derreteu pela herdeira na última quarta-feira, dia 29, em uma publicação nas redes sociais. No clique, o cantor aparece com Serena no colo para celebrar seu primeiro mesversário.

Na legenda, ele escreveu:

Um mês do nosso presente do Senhor.

Serena é a primeira filha de Luan com Jade Magalhães. A pequena, que ainda não teve o rostinho compartilhado pelos pais, nasceu no dia 28 de dezembro de 2024.