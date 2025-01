Com primeiro beijo da edição, madrugada do BBB25 é agitada

Veio aí! O tão aguardado beijo entre Diogo Almeida e Aline Patriarca finalmente rolou durante o show do Rodriguinho na madrugada desta quinta-feira, dia 30. Os dois estavam dançando agarradinhos e saíram só do flerte, deixando a casa em clima de celebração. No entanto, a noite também foi marcada por lágrimas e até uma pequena DR de uma dupla.

Com o casal confirmado, surgiu a dúvida se Vilma, mãe do ator, aprovava a nora, e Maike foi logo perguntar a ela sobre isso. Vilmoca, então, respondeu que ainda não conhece Aline muito bem, mas disse que é amiga de todas as noras que já teve:

Mais uma discussão

Vitória Strada e Mateus se desentenderam mais uma vez! A atriz não gostou que seu amigo estava dançando com Eva e Renata enquanto ela conversava com Joselma, e os dois tiveram uma DR novamente.

Dança e curtição

Os brothers também curtiram muito a noite e dançaram o tempo todo. Eles também cantaram juntos e aproveitaram o after:

Mas não foi legal para todos... Gracyanne Barbosa foi vetada de participar do show após ser escolhida para uma das consequências do almoço especial do Big Fone. Sozinha pela casa, a sister ficou sem nada para fazer e acabou indo dormir cedo.

Nova amizade?

Diego Hypólito e Thamiris também foram afetados pelas consequências escolhidas por Eva e Renata e tiveram que ficar amarrados um ao outro. No entanto, os dois aproveitaram a situação para se conhecerem melhor e protagonizaram alguns momentos fofos e engraçados. Será que uma nova amizade está surgindo?

Caiu no choro

Renata e Eva choraram de preocupação após tudo que aconteceu no almoço especial. A dupla atendeu o Big Fone e precisou tomar algumas decisões difíceis enquanto toda a conversa estava sendo transmitida para toda a casa. Ambas se sentiram mal por tudo que aconteceu e foram desabafar no quarto, mas foram consoladas por Guilherme e Joselma, que também participaram da refeição.