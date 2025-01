Com golaço no fim, São Caetano derrota Joseense pela Série A-4

Após a derrota para o Paulista na segunda rodada, o São Caetano sofreu, mas se reencontrou com a vitória, ontem, em um 2 a 1 contra o Joseense, com direito a gol nos últimos minutos de jogo. Com o resultado, o Azulão sobe para a quinta posição da Série A-4, na zona de classificação ao mata-mata, com seis pontos.

A partida reservou poucas emoções na primeira etapa, porém, o segundo tempo foi eletrizante do começo ao fim. Logo aos dois minutos, Bernardo Henrique aproveitou o vacilo da zaga adversária para abrir o placar para o Azulão. Mas a comemoração durou pouco, já que o Joseense igualou o placar aos cinco minutos.

Quando a partida já parecia decidida, a dois minutos do fim, Mauricinho acertou um chutaço rasteiro de fora da área e garantiu os três pontos para a equipe do Grande ABC.

Na caça aos líderes, o São Caetano viaja e, no domingo, visita o União Barbarense (10h), em Santa Bárbara D’Oeste, em busca de sua terceira vitória no Estadual.