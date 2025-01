São Bernardo traz ‘VerDe Perto, o Musical Ecológico’

O espetáculo infantil VerDe Perto, o Musical Ecológico chega a São Bernardo, com ingressos gratuitos e intérprete de Libras. A apresentação será realizada no sábado (1º), no Paço Municipal, às 17h.

VerDe Perto, o Musical Ecológico é um espetáculo cênico-musical com linguagem simples e poética que fala diretamente com a natureza imaginária das crianças. Com canções autorais, assinadas por Renata Pizi, aborda temas sobre ecologia e sustentabilidade.

Observando a priminha Júlia, que adorava desenhar, mas rasgava e jogava fora o que não lhe agradava, Renata Pizi teve a ideia de criar algo que despertasse nas crianças a consciência ambiental, que pode estar nas atitudes mais simples do cotidiano. E foi refletindo sobre a nossa relação com a natureza que ela criou, em 2016, as poesias, e depois as melodias, extraindo a musicalidade própria de cada poema.

As músicas, tocadas ao vivo, passeiam por diferentes ritmos brasileiros, como baião e maracatu, e por gêneros como rock, pop e rap, entrelaçando músicas e intervenções cênicas. Personagens, histórias e coreografias – conduzidos pela personagem Júlia – reforçam os argumentos das canções, recheadas de curiosidades sobre a natureza ressaltando a necessidade de cuidarmos do planeta. O espetáculo trata o tema com leveza e bom humor, cativando os pequenos espectadores pela graça e originalidade dos poemas cantados.

O roteiro é formado por Pet Repet, Árvore, Lixo na Rua, Água, Tamanduá e Rio Tietê, entre outras. Todas as músicas foram compostas por Renata, sendo as duas últimas em parceria com Sonekka. A cenografia e os objetos de cena aparecem em composição lúdica. Elementos como lixeiras e galões de água são vestidos com fitas coloridas sendo manipulados e ressignificados durante o espetáculo. E a concepção do figurino foi inspirada na estética clown, com cores vivas que remetendo a fauna e a flora.

O projeto, idealizado pela Belic Arte. Cultura e proposto pela Magistral Produções, foi contemplado pelo Edital Lei Paulo Gustavo 20/2023, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura. A circulação, que totaliza 12 apresentações, segue por mais três cidades paulistas.