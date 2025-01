Torço muito pela vitória do projeto, diz Klebber sobre ‘Êta Mundo Melhor!’

Aqui neste espaço já havia sido informado que o casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, por questões de agenda, estava fora da continuação de Êta Mundo Bom!, substituta de Garota do Momento na Globo.

Eles foram destaques da novela de Walcyr Carrasco, exibida entre 18 de janeiro e 26 de agosto de 2016.

Camila, como a ingênua Mafalda, queria porque queria ver o ‘cegonho’ do trambiqueiro Romeu Lobato. “Ela queria tanto conhecer o ‘cegonho’ que acabou casando com ele”, se diverte Klebber, em conversa com a coluna.

Fora de Êta Mundo Melhor!, como a sequência tem sido divulgada, o ator revela que anda envolvido em vários trabalhos no momento.

Está finalizando um documentário, por meio da sua produtora, e relacionado para dois longas-metragens para este ano, além do programa Casamento às cegas, que divide com a esposa.

“Tem bastante coisa antes de pensar em novela. Torço muito pela vitória do projeto. Sou muito fã de todos eles”, finaliza Klebber.

TV tudo

Tudo encaminhado

O ex-jogador Paulo Nunes entrou na mira da Cazé TV para ser seu novo comentarista esportivo. Fontes revelam que ele já teria recebido uma proposta.

Nunes, contratado da Globo, também esteve nos planos da Band para substituir Denílson no Jogo Aberto, mas a conversa não avançou.

Acerte ou Caia!

Após temporadas de gravações na Argentina e no Chile, a equipe do Acerte ou Caia!, sucesso da Record nas tardes de domingo, se prepara agora para os trabalhos em São Paulo.

Se nada mudar, gravação a partir de 18 de fevereiro nos estúdios da Formata, com produção da Boxfish.

Combinado assim

Tiago Leifert, narrador do SBT, claro, vai gravar o Programa Silvio Santos – com Patrícia Abravanel. A previsão é que isso aconteça na metade de fevereiro. Patrícia volta a gravar no próximo dia 11, mas deixou inéditos.

Não confirmou

Ontem, circularam informações que o diretor Homero Salles havia deixado a GGP, produtora fundada pelo amigo Gugu Liberato, diante de um suposto desejo da família de Gugu em buscar novos planos para os estúdios. Procurado, Homero não confirmou.

Nova fase

Em A Caverna Encantada, novela do SBT, Pilar, personagem de Isabela Souza, encara uma fase de mudanças. Demitida do colégio, ela pensará em retornar para sua cidade. Além disso, revoltados com sua saída, os alunos farão greve de fome.

Posto de observação

A Band, aos 45 do segundo tempo, escalou Mario Meirelles para a direção do programa Melhor da Tarde. Ele trabalhou por 35 anos na Globo, diretor de imagens dos bons e de linha de shows, mas nunca fez revista feminina diária ao vivo. Vai ser com emoção!

Mundo mudou

Nos tempos da televisão a lenha algumas situações eram aceitas e os improvisos até comemorados. Hoje não. O brinquedo é caro. Muito caro. Como é que deixaram a ‘novela’ Cátia Fonseca chegar nesse ponto? Desorganização de ambos os lados, com requintes de vaidade. O ibope é só consequência.

Latino

O próximo Domingo Espetacular, na Record, terá uma entrevista com o cantor Latino em que ele fala sobre o relacionamento com a filha Ana Julia, 16 anos, que acabou de conhecer pessoalmente. Latino dará detalhes das miniférias que tirou, no Guarujá-SP, para ficar ao lado da jovem. Desde os 3 anos de idade da menina, o contato sempre foi a distância.

Eleição no Congresso

O controle do Congresso Nacional estará em disputa no próximo sábado, com eleições acontecendo tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Portanto, a escolha dos novos líderes das duas Casas Legislativas para os próximos dois anos marcará o fim dos mandatos dos atuais presidentes Arthur Lira (PP-AL), na Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Senado.