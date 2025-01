ONU nomeia general brasileiro para chefiar missão no Congo

O general de divisão Ulisses Mesquita Gomes foi nomeado comandante da Monusco, a força de estabilização da República Democrática do Congo (RDC), que atua ao lado do Exército congolês contra os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda.

O anúncio da nomeação do general Ulisses, que atuava no Comando Logístico do Exército, ocorre em meio à crise desencadeada pela ofensiva do M23 no leste do país, atingindo a cidade de Goma, capital do Kivu do Norte, Estado da RDC vizinho à Ruanda. O grupo é formado por combatentes da minoria tutsi.

Milhares de habitantes de Kivu do Norte deixaram a região, enquanto protestos contra o que os congoleses chamam de inação das potências estrangeiras diante da agressão de Ruanda estouraram na quinta-feira em Kinshasa, capital da RDC. Embaixadas de França, Bélgica, EUA e Brasil foram atacadas por manifestantes.

Violência

A Monusco tem 12 mil militares, a maioria africanos. Durante a ofensiva do M23, os capacetes azuis da ONU sofreram 13 baixas. Ao todo, 22 militares brasileiros estão na força da ONU, 5 dos quais permanecem em Goma, pois ocupam funções no Estado-Maior da brigada. O restante está agregado ao batalhão uruguaio, uma das unidades da Monusco que tem autorização para usar a força.

Segundo o Exército brasileiro, outros dez militares estão na cidade de Beni, ao norte do país. "A situação nessa localidade permanece dentro da normalidade, sem alterações significativas na segurança", informou o Exército.

Até 2024, a Monusco era chefiada por outro general brasileiro: Otávio Rodrigues de Miranda Filho. Em novembro de 2023, ele deixou o comando sem que um substituto fosse nomeado.

Escolhido para substituí-lo, no fim do ano passado, o general Ulisses aguardava a sua aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU quando a crise estourou - ela dependia do voto da Rússia. Enquanto isso, a força estava sendo chefiada interinamente pelo general Khar Diouf, do Senegal. A previsão é que Ulisses chegue à RDC na próxima semana.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.