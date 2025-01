Tigre vira contra Santos e segue entre os líderes do Paulistão

Em uma excelente exibição no segundo tempo, na noite desta quarta-feira (29), o Tigre conseguiu superar o Santos, de virada, além da chuva no 1º de Maio, e saiu de campo com uma vitória por 3 a 1. O resultado mantém o São Bernardo FC embalado, entre os líderes do Paulistão.

As equipes fizeram um jogo truncado no primeiro tempo, com poucas chances de gol para ambos os lados. Em uma das poucas chegadas à meta, o Aurinegro teve um gol de Guilherme Queiróz anulado por impedimento.

Na segunda etapa, o cenário foi diferente. As equipes partiram ao ataque, e logo aos dois minutos, Guilherme aproveitou o rebote e abriu o placar para o Peixe. Porém, o Tigre atrapalhou a festa santista no minuto 15, quando Lucas Tocantins acertou um cabeceio para empatar a partida.

Já no apagar das luzes, foi quando Lucas Rian decidiu brilhar no 1º de Maio. Aos 42 minutos o atacante cruzou para o zagueiro Augusto, que empurrou a bola para as redes, dando a vitória ao São Bernardo.

Com o desespero alvinegro para buscar o placar, Lucas Rian apareceu de novo, aos 47, em um contra-ataque para ampliar o marcador e fechar o triunfo para o time do Grande ABC.

Além de disputar a ponta geral do estadual, o São Bernardo lidera o Grupo D, com 12 pontos. Tentando manter o bom momento, o time viaja até o interior no próximo sábado (1º) e encara a Inter de Limeira, às 16h.