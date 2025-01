Microsoft tem lucro e receita acima do esperado, mas ação cai com gastos com IA

A Microsoft anunciou lucros e receitas do segundo trimestre acima das estimativas de Wall Street nesta quarta-feira, 29. As ações reagiam em queda, contudo, em meio ao aumento das despesas de capital diante da acirrada competição para fazer frente ao frenesi com inteligência artificial, ainda mais no contexto das notícias sobre a chinesa DeepSeek.

O lucro por ação foi de US$ 3,23, um aumento de 10% ante o mesmo intervalo de 2023. A receita de US$ 69,6 bilhões representou um aumento de 12% ante o faturamento do mesmo período de 2024. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 3,11 por ação e receita de US$ 68,9 bilhões.

A receita da Microsoft Cloud foi de US$ 40,9 bilhões, um aumento de 21% no comparativo anual.

Para o trimestre, a Microsoft relatou despesas de capital de US$ 22,6 bilhões, citando a necessidade de continuar aumentando a capacidade para atender à demanda por suas ofertas de nuvem e IA.

"Estamos inovando em nossa pilha de tecnologia e ajudando os clientes a desbloquear o ROI retorno sobre o investimento total da inteligência artificial para capturar a enorme oportunidade que temos pela frente", disse o CEO Satya Nadella no comunicado de resultados.

As ações da Microsoft caíram 1,6% nas negociações às 18h48 (de Brasília), após o fim do expediente da Bolsa de Nova York.